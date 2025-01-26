انطلاق فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس في نسختها السابعة والثامنة

انطلقت صباح اليوم فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس فى مرحلتيها السابعة والثامنة والتي تستمر على مدار أسبوعين فى الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير.

انطلاق فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس فى نسختها السابعة والثامنة

تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رنا رفاعي المدير التنفيذي لجامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتنسيق وإشراف نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

فى كلمتها خلال فعاليات الافتتاح رحبت نهي الرافعي بالطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة على حرص جامعة عين شمس على دعم برنامج جامعة الطفل في دورته السابعة والثامنة، وهو ما يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع وإعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين، ونشر ودعم الإبداع العلمي منذ المراحل المبكرة، مشيرة إلى قيام الجامعة بتوفير الدعم المتواصل للأطفال من أجل تحقيق أهداف البرنامج وتوفير أفضل الفرص لهم لدعم مسيرتهم وتطورهم الفكري والمعرفي.

ووجهت نهى كل الشكر لفريق إدارة المنح والمشروعات بالجامعة والذى يعد أحد الأسباب القوية في نجاح هذا المشروع، كما انضم لفريق العمل هذا العام 5 طلاب من رعاية الشباب بالجامعة حتى يتم تنفيذ فعاليات هذا المشروع فى أفضل صورة له، كما أثنت على تعاون قطاعات وإدارات الجامعة كلها من أجل تذليل كل الصعوبات للقيام بالفعاليات على أكمل وجه إيمانًا من الجامعة بأهداف ورسالة المشروع.

وأوضحت منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس أن المرحلتين تشهد مشاركة حوالى 150 طفل للتعرف علي العديد من التخصصات المختلفة من خلال زيارتهم لكليات الجامعة، حتى يتمكنوا من اختيار التخصص المناسب لهم والذي يساهم في تشكيل مواهبهم عن طريق تقديم النظريات العلمية والتطبيقية بشكل مبسط للأطفال في عدة تخصصات منها معرفة تاريخهم من خلال كلية الآثار وعمل تجارب من خلال كلية العلوم، ومعرفة العديد من التكنولوجيا من خلال كلية الحاسبات والمعلومات، كما يتيح لهم الفرصة ليتعرفوا على عدة أنواع من الفنون من خلال كلية التربية النوعية، بالإضافة لمعرفتهم بأحوال المناخ والبيئة من خلال كلية الدراسات والبحوث البيئية، وسيتطرقوا إلى فكرة الابتكار وريادة الأعمال ومعرفة النجاح من خلال مركز الإبتكار وريادة الأعمال، وغيرهم من التخصصات المختلفة.

كما أشارت نهى الرافعي أن جامعة عين شمس هي ركيزة مهمة وداعمة لبرنامج جامعة الطفل،حيث احتضنت هذا المشروع منذ عام 2016 من أجل إكتشاف المواهب العلمية، وإبراز الأطفال المبدعين ودعم المبتكرين منهم فى مراحل مبكرة من التعليم، مضيفة إلى أن إدارة المنح والمشروعات قامت بتخصيص مدرج هلال بكلية العلوم لتسليم واستلام الأطفال المشاركين في الفعاليات، وذلك حرصا على سلامة الأطفال وتسهيل الإجراءات عليهم.



وبعد انتهاء فعاليات الافتتاح بكلية العلوم بالجامعة، استكمل الأطفال أنشطة اليوم مقسمين إلى مجموعتين ما بين كلية العلوم وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئة.

الجدير بالذكر أن مشروع "جامعة الطفل" هو مبادرة تعليمية رائدة تستهدف الأطفال فى الفئة العمرية من 9 إلى 15 عام، حيث يتم توفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم العلمية والإبداعية، لتعزيز وعيهم بأهمية البحث العلمي والابتكار.

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