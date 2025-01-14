أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

تعرضت سيدة فرنسية، تبلغ من العمر 53 عامًا، لعملية احتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخص انتحل شخصية الممثل الأمريكي الشهير براد بيت.

تعرض فرنسية للاحتيال من شخص انتحل شخصية براد بيت

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "كابيتال"، كشفت السيدة، التي تعرف باسم "آن"، كيف تم خداعها من قبل المحتال الذي استخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد شخصية براد بيت.

بدأت القصة في فبراير 2023، عندما قررت "آن" لأول مرة التسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء عطلة مع عائلتها.

تفاصيل واقعة الاحتيال

وسرعان ما تلقت رسالة من امرأة تدعي أنها جين إيتا بيت، والدة براد بيت، التي تواصلت معها عدة مرات، قبل أن يرسل لها "براد بيت المزيف" رسالة مباشرة، ورغم شكوكها في البداية، بدأت "آن" بالتواصل مع المحتال يوميًّا وأصبحا أصدقاء.

مع مرور الوقت، تطورت العلاقة بينهما، حيث أرسل المحتال وثائق مزيفة لتعزيز مصداقيته، بالإضافة إلى وثائق مزعومة لبديله في الأفلام روب أو مالي.

كما تواصلت مع فتاة ادعت أنها شيلي، ابنة براد بيت، ما جعلها أكثر اقتناعًا بصحة القصة.

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