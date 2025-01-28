إعلان الفائزين عن المرحلة الإعدادية بنتائج تصفيات "نحلة التهجي" بكفر الشيخ الأزهرية

تقام التصفيات النهائية لمسابقة المشروع القومي «نحلة التهجي» على مستوى منطقة كفر الشيخ الأزهرية، لليوم الثاني على التوالي والذي تم تخصيصه لمتسابقي صفوف المرحلة الإعدادية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضور حسام رجب، الوكيل الثقافي للمنطقة، وضمن البرامج التعليمية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية.



تفاصيل المسابقة

ومن جانبه أشار محمد عون، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، إلي أن المسابقة تعقد فعالياتها بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي، واجراءتها عبارة عن اختبار الطالب في مجموعة من الكلمات الخاصة بمنهجه، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب سابقًا على نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية American Accent وسيتم تصعيد الطلاب الفائزين من تصفيات المنطقة لحضور التصفيات على مستوى مناطق الجمهورية التي سيُعد لها لاحقًا، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات أبنائه بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة بينهم.

وبذات السياق أفادت الدكتورة لبنى شمس الدين، منسق المبادرة بالمنطقة، بأن اختبارات اليوم الثاني للمسابقة جاءت للمشاركين من صفوف المرحلة الإعدادية على مستوى معاهد إدارات المنطقة، حيث تم تصعيد طالبان عن كل صف دراسي من الصفوف الثلاثة، لافتةً لاستمرار هذه التصفيات حتى نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال اختبارات مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الثانوية، وباقي صفوف المرحلة الابتدائية.

وأسفرت نتائج اليوم عن فوز كل من: الطالبة حفصة محمد السيد، من إدارة دسوق التعليمية، والطالب مصطفى إبراهيم منصور، بإدارة سيدي سالم؛ بالمراكز الأولى عن الصف الأول الإعدادي، كما حصل الطالبان: أحمد محمد السقا- أنس السيد قاسم، من إدارة كفر الشيخ التعليمية؛ على المراكز الأولى عن الصف الثاني الإعدادي، بينما حصد المركز الأول عن الصف الثالث الإعدادي، الطالبان: مسعد حامد، من إدارة الحامول التعليمية- والطالبة نور محمد إسماعيل، بإدارة سيدي سالم التعليمية.

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