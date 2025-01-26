الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

احتفالا بعيد الطيران المدني الـ95، مصر للطيران تعد مفاجأة سارة لعملائها بمطار القاهرة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
ads

 فاجأت الشركة الوطنية مصر للطيران عددا من عملائها المسافرين من مطار القاهرة على متن رحلاتها الدولية والداخلية صباح اليوم برد قيمة التذكرة للراكب رقم 95 في كل رحلة وذلك بعد إنهاء إجراءات السفر علي متن عدد من الرحلات المختلفة  في أجواء احتفالية مبهجة.

ويأتي ذلك استكمالا لاحتفالات عيد الطيران المدني الـ95 وفي إطار عروضها المستمرة بهذه المناسبة. 

مفاجآت مصر للطيران في عيد الطيران المدني ال 95.. رد قيمة التذكرة للمسافر رقم 95 بمطار القاهرة

وفاز برد قيمة التذكرة كلٍ من الراكب إسلام محمد طه على الرحلة المتجهة إلى أمستردام والراكبة ريهام مصطفى على الرحلة المتجهة إلى لندن والراكبة نانيس عبد الرحمن على الرحلة المتجهة إلى مرسى علم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران الطيران المدني الـ95 الشركة الوطنية مصر للطيران إنهاء إجراءات السفر مطار القاهرة عيد الطيران المدني الـ95 عيد الطيران عيد الطيران المدنى

مواد متعلقة

رئيس أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفدًا من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا

انطلاق فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس في نسختها السابعة والثامنة

معهد بحوث البترول ينظم ندوة بالتعاون مع بنك المعرفة حول استخدام قاعدة البيانات الكيميائية

طب عين شمس تحتفل بتخرج دفعة FAIMER 2023

التعليم العالي في أسبوع، استقبال مصابي غزة وإنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج

تعرف على عروض وتخفيضات شركات الطيران بتذاكر السفر

مصر للطيران تختتم فعالياتها بالمعرض الدولي للسياحة بمدريد

عيد الطيران المدنى، قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقي من ألمانيا لمصر
ads

الأكثر قراءة

العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

قبل الإعلان الرسمي، مدرب بتروجيت يعلن انتقال أحمد رضا لـ الأهلي

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

مدبولي يشهد إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين

منوعات

المزيد

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق وقضاء الدين في ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

هل كان الإسراء بالروح أم بالجسد؟ دار الإفتاء توضح مذاهب العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية