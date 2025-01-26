احتفالا بعيد الطيران المدني الـ95، مصر للطيران تعد مفاجأة سارة لعملائها بمطار القاهرة

فاجأت الشركة الوطنية مصر للطيران عددا من عملائها المسافرين من مطار القاهرة على متن رحلاتها الدولية والداخلية صباح اليوم برد قيمة التذكرة للراكب رقم 95 في كل رحلة وذلك بعد إنهاء إجراءات السفر علي متن عدد من الرحلات المختلفة في أجواء احتفالية مبهجة.

ويأتي ذلك استكمالا لاحتفالات عيد الطيران المدني الـ95 وفي إطار عروضها المستمرة بهذه المناسبة.

مفاجآت مصر للطيران في عيد الطيران المدني ال 95.. رد قيمة التذكرة للمسافر رقم 95 بمطار القاهرة

وفاز برد قيمة التذكرة كلٍ من الراكب إسلام محمد طه على الرحلة المتجهة إلى أمستردام والراكبة ريهام مصطفى على الرحلة المتجهة إلى لندن والراكبة نانيس عبد الرحمن على الرحلة المتجهة إلى مرسى علم.

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