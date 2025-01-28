الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

كسر بعظام الجمجمة، تقرير الطب الشرعي لأجنبي ضحية صداقة فتاة ببدر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

كشف تقرير الطب الشرعي لجثة شخص يحمل الجنسية الصينية لقي مصرعه على يد آخر من ذات جنسيته بسبب خلاف بينهما حول صداقة فتاة بدائرة قسم شرطة بدر عن سبب الوفاة.  


وجاء في التقرير أن المجني عليه أصيب بإصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادة بجسم أو أجسام صلبة راضة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزي الوفاة لما أحدثته الإصابات الرضية بالرأس من كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ أدي إلي توقف المراكز الحيوية.


كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة شخص أجنبي يحمل الجنسية الصينية بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات بينهما حول صداقة فتاة بالقاهرة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ليو زي جانج صيني الجنسية، في 2 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة،  قتل عمدا المجنى عليه  سوين بينج صيني الجنسية دون سبق إصرار أو ترصد إذ أنه وعلى أثر خلاف بينهما لم يتراضيا عنه وتشادا حديثا وهو ما حدى بالمتهم للجري خلف المجنى عليه حتى تمكن منه وتعدى عليه بالضرب مستخدما حجر.


وأضاف أمر الإحالة أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه بسبب رؤية الأخير للأول حال تواجده رفقة فتاة ذو صلة قرابة بها بأحد المطاعم بمدينة بدر فظن بوجود علاقة عاطفية بينهما.

وأشار أمر الإحالة أنه على أثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تبادلا خلالها الشتائم والألفاظ النابية ثم تشاجرا سويًا وتماسكا بالأيدي فقام صاحب المطعم بطردهما.

وأوضح أمر الإحالة إلى أن المتهم قام بالجري خلف المجني عليه حتى تمكن منه وتعدي عليه بالضربة بأن كال له عدة ضربات بأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وهي عبارة عن حجر فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن الضرب أدى إلى وفاته.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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