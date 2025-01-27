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رياضة

دجلة في الصدارة والمقاولون بالوصافة، ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الدور الأول

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، اختتمت اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ 19 والدور الأول من دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بدوري المحترفين.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الدور الأول برصيد 39 نقطة، ثم يحل المقاولون في الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن المركز الأول. 

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الدور الأول 

1- وادي دجلة 39 نقطة 
2-  المقاولون العرب 38 نقطة 
3- وي 37 نقطة 
4- أبو قير للأسمدة 34 نقطة 
5- كهرباء الاسماعيلية 33 نقطة 
6- الترسانة 29 نقطة 
7- أسوان 27 نقطة 
8- بروكسي 27 نقطة 
9- السكة الحديد 25 نقطة 
10- القناة 25 نقطة 
11- الداخلية 24 نقطة 
12- بترول أسيوط 24 نقطة 
13- بلدية المحلة 23 نقطة 
14- لافيينا اف سي 20 نقطة 
15- راية 18 نقطة 
16- منتخب السويس 17 نقطة 
17- المنصورة 17 نقطة 
18- طنطا‏ 15 نقطة 
19- سبورتنج 13 نقطة 
20- ديروط 12 نقطة 

نتائج مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين

 بلدية المحلة ضد القناة 1ـ0 

المقاولون ضد الترسانة 2ـ1 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين

بروكسي ضد وادي دجلة 0ـ0

منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية 2ـ3 

وي ضد سبورتنج 2ـ1 

بترول أسيوط ضد الداخلية 0ـ0 

ديروط ضد السكة الحديد 1ـ1 

أسوان ضد أبوقير للأسمدة 1ـ1 

المنصورة ضد لافيينا 0ـ1 

راية ضد طنطا 1ـ1

نتائج مباريات الجولة الـ 18 في دوري المحترفين

الداخلية ضد وي 2-1

بروكسي ضد سبورتنج 2-2

وادي دجلة ضد راية 2-0

كهرباء الإسماعيلية ضد المقاولون العرب 1-1

السكة الحديد ضد منتخب السويس 1-0

طنطا ضد المنصورة 1-3 

لافيينا ضد أسوان 1-2

أبوقير للأسمدة ضد ديروط 2-1

القناة ضد بترول أسيوط 1-0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3-3

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني بلدية المحلة الترسانة القناة

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