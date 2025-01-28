حصاد دوري المحترفين، سبورتنج الأكثر استقبالا للأهداف بالدور الأول

يعد الثلاثي وي ووادي دجلة وبروكسي، هم أقل الفرق تلقي الخسارة بعد إسدال الدور الأول من مسابقة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وخسر وادي دجلة وكلا من وي وبروكسي، مباراتين فقط خلال مشوارهم بدوري المحترفين الموسم الجاري بعد إنتهاء الدور الأول للمسابقة بمشاركة 20 فريقا.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الدور الأول برصيد 39 نقطة، ويليه المقاولون في الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن المركز الأول ثم وي بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الدور الأول

1- وادي دجلة 39 نقطة

2- المقاولون العرب 38 نقطة

3- وي 37 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 34 نقطة

5- كهرباء الاسماعيلية 33 نقطة

6- الترسانة 29 نقطة

7- أسوان 27 نقطة

8- بروكسي 27 نقطة

9- السكة الحديد 25 نقطة

10- القناة 25 نقطة

11- الداخلية 24 نقطة

12- بترول أسيوط 24 نقطة

13- بلدية المحلة 23 نقطة

14- لافيينا اف سي 20 نقطة

15- راية 18 نقطة

16- منتخب السويس 17 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18- طنطا‏ 15 نقطة

19- سبورتنج 13 نقطة

20- ديروط 12 نقطة

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