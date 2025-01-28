خريطة تغييرات المدربين في دوري المحترفين بعد الدور الأول

دوري المحترفين، شهدت بطولة دوري المحترفين، تغييرات بالجملة للأجهزة الفنية وحركة تنقلات لمدربين بين الفرق بعد ختام الدور الأول.

ويعد تعيين مصطفى عبده مدربا لنادي لافيينا هو آخر تغييرات المدربين بمسابقة دوري المحترفين هذا الموسم، فيما تصدرت أندية المنصورة والداخلية ولافيينا ومنتخب السويس قائمة تغيير الأجهزة الفنية في بطولة دوري المحترفين بعد تغيير الجهاز الفني مرتين.

وجاءت خريطة تغيير المدربين بدوري المحترفين كالتالي..

1- كتب رضا العيسوي الرحيل الأول للمدربين بعد رحيله عن تدريب المنصورة بعد الجولة الثالثة وتعيين أيمن المزين بدلا منه.

2- رحل محمد حليم عند تدريب طنطا بعد الجولة الخامسة، وتولى خالد عيد المهمة الفنية لأولاد السيد البدوي بدلا منه.

3- رحل أحمد صلاح عن تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري بعد الجولة السابعة من دوري المحترفين.

4- رحل جمعة مشهور عن تدريب الترسانة وتعيين أحمد كشري بعد الجولة السابعة.

5- رحل أيمن المزين عن تدريب المنصورة بعد الجولة الثامنة، وتعيين علاء نوح بدلا منه.

6- رحل أحمد عبدالرؤوف عن تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين بعد الجولة الثامنة.

7- رحل أحمد عبدالمقصود عن تدريب منتخب السويس بعد الجولة الثامنة وتعيين علاء منير بدلا منه.

8- رحل عيد مرازيق عن تدريب الداخلية بعد نهاية الجولة التاسعة وتعيين أمير عزمي مجاهد خلفا له.

9- رحل إبراهيم صلاح عن تدريب بلدية المحلة بعد الجولة العاشرة، وتعيين حسام عبدالعال بدلا منه.

10- رحل حسام عبدالعال عن تدريب أسوان، بعد الجولة العاشرة وتعيين هيثم الفيل بدلا منه.

11- رحل علاء إبراهيم عن تدريب ديروط بعد الجولة الحادية عشرة، وتعيين البلغاري الكسندروف نانكوف.

12- رحل أمير عزمي مجاهد عن تدريب الداخلية بعد الجولة الثالثة عشرة، وتعيين عمر جمال خلفا له.

13- رحل أحمد العجوز عن تدريب القناة بعد الجولة الثالثة عشرة، وتعيين عبدالناصر محمد بدلا منه.

14- رحل علاء منير عن تدريب منتخب السويس بعد الجولة الخامسة عشرة وتعيين أشرف خضر بدلا منه.

15- رحل حسين شكري عن تدريب لافيينا وتعيين مصطفى عبده، بعد الجولة الثامنة عشرة.

أندية تمسكت بالمدربين في دوري المحترفين

بترول أسيوط: سعيد صبحى

المقاولون: محمد مكى

وادي دجلة: محمد الشيخ

الكهرباء: ياسر الكنانى

سبورتنج: أحمد فاروق

أبوقير للأسمدة: محمد عطية

راية: أشرف توفيق

بروكسى: محمد حامد

الاتصالات "وي": عمرو أنور.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الدور الأول برصيد 39 نقطة، ويليه المقاولون في الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن المركز الأول ثم وي بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الدور الأول

1- وادي دجلة 39 نقطة

2- المقاولون العرب 38 نقطة

3- وي 37 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 34 نقطة

5- كهرباء الاسماعيلية 33 نقطة

6- الترسانة 29 نقطة

7- أسوان 27 نقطة

8- بروكسي 27 نقطة

9- السكة الحديد 25 نقطة

10- القناة 25 نقطة

11- الداخلية 24 نقطة

12- بترول أسيوط 24 نقطة

13- بلدية المحلة 23 نقطة

14- لافيينا اف سي 20 نقطة

15- راية 18 نقطة

16- منتخب السويس 17 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18- طنطا‏ 15 نقطة

19- سبورتنج 13 نقطة

20- ديروط 12 نقطة

ويتصدر محمد السيد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين برصيد 13 هدفا بعد ختام الدور الأول لمسابقة دوري المحترفين.

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الدور الأول

محمد السيد شيكا، كهرباء الاسماعيلية، 13 هدفا

أوجستين أوتو، الترسانة، 9 أهداف

علي حسين، وادي دجلة، 8 أهداف

أحمد كفتة، كهرباء الاسماعيلية، 8 أهداف

محمد مجدي، أبوقير للأسمدة، 7 أهداف

محمود عجيب، ديروط، 7 أهداف

تشارلز باساي، المقاولون، 6 أهداف

محمود دعبسة، كهرباء الإسماعيلية، 6 أهداف

عوض التهامي، منتخب السويس، 6 أهداف

محمد بلح، المقاولون، 6 أهداف

محمد الصباحي، بلدية المحلة، 6 أهداف

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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