وزير خارجية الاحتلال: نعمل على الإفراج عن كل الأسرى في غزة

قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن تل أبيب تعمل على الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب في غزة ولن نسمح بعودة حكم حماس للقطاع".

موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين

والأحد الماضي، قالت حركة حماس، إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين سيتم مساء السبت المقبل.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا يوم الأحد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم.

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

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