وزير الصحة يلتقي نظيره بقطر لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة لدولة قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدولتين في القطاع الصحي.

يأتي اللقاء على هامش أعمال مؤتمر معرض الصحة العربي (Arab Health Expo)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع بتقديم التهنئة الدكتور منصور بن إبراهيم آل محمود، على توليه منصب وزير الصحة بدولة قطر، مشيدًا بالعلاقات الثنائية العميقة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع الصحي، معربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون المشترك بما ينعكس إيجابيًا على المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض التجربة المصرية الناجحة في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الشأن باستقبال وفد قطري في مصر للإطلاع على تلك التجربة والاستفادة منها ونقل الخبرات، وذلك وفقًا لرغبة وزير الصحة القطري.

بحث فرص الاستثمار في السياحة العلاجية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاعي والخاص من خلال الاستفادة من تجربة مصر في طرح الحوافز الاستثمارية، فضلًا عن بحث فرص الاستثمار في السياحة العلاجية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة سبل تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات والمنشآت الصحية والاستفادة من التجربة القطرية المتميزة والمتمثلة في «مؤسسة حمد الطبية» والتي تدير 12 مستشفى (9 مستشفيات تخصصية، و3 مستشفيات عامة)، فضلًا عن إدارتها خدمات الإسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية المطولة.

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