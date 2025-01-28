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رياضة

علي ماهر يكافئ لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

قرر  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية  لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراته أمام إنبي بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز والتي أقيمت على إستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر غد الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية عشرة  من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق الأول من فبراير على إستاد السويس الجديد.

المصري وإنبي

الدوري المصري، حقق فريق المصري فوزا صعبا أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول عن طريق عمرو السعداوي في الدقيقة 22، ثم تعادل أحمد أمين أوفا لإنبي في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني سجل محمود حمادة هدف التقدم الثاني لصالح المصري في الدقيقة 54.

حاول إنبي الرجوع في المباراة وإدراك هدف التعادل وأتيحت أمامه العديد من الفرص، لكن الدفاع المحكم للاعبي المصري ويقظة الحارس محمود حمدي حرمت إنبي من إدراك التعادل لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل لا شيء.

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النادي المصري علي ماهر أنبي الدوري الممتاز المصري البورسعيدي المصري وإنبي

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