الدوري الممتاز، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام إنبي

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة إنبي

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من:

محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، سمير فكري، حسين فيصل، ليستويل أمانكونا، فخر الدين بن يوسف.

مباراة إنبي والمصري

ويبحث المصري البورسعيدي عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

فيما خسر إنبى من طلائع الجيش بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين بالدوري

ويدخل المصرى البورسعيدى المباراة محتلًا المركز الخامس برصيد 15 نقطة، حصدها من 9 مباريات حقق الفوز فى 4 وخسر 3 وتعادل فى 2.

فيما يحتل إنبى المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 وخسر 4.

إيقاف مستحقات لاعبي المصري



وقرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز

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