اليوم، ختام تصفيات مسابقة "نحلة التهجّي القومية" بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

واصل الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، متابعته لفعاليات تصفيات مسابقة "نحلة التهجّي القومية" على مستوى المنطقة، والتي تستمر لثلاثة أيام، حيث انطلقت الأحد وتنتهي اليوم الثلاثاء.

وحرص رئيس المنطقة على المشاركة في التصفيات والمتابعة من اليوم الأول؛ حيث أوضح أهمية المسابقة والتي تهدف إلى تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب، وتشجيع التنافس الإيجابي بينهم. مؤكدًا أنه تُعد التصفيات محطة تأهيلية للمراحل النهائية، وتدعم التواصل بين المعاهد والإدارات التعليمية، كما تُسهم في اختيار أفضل العناصر التي تمثل منطقة الإسكندرية في المرحلة النصف نهائية ثم المرحلة النهائية.

وانطلقت تصفيات مسابقة "نحلة التهجّي"، والتي تم تنظيمها بالمنطقة تحت إشراف نعمة علام، القائم بعمل موجه عام اللغة الإنجليزية، بمشاركة موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المنطقة، وفقًا للمواعيد المعلنة والمحددة لكل صف.

وتمت تصفيات المستويين: الأول والثاني رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، وتصفيات الصفوف من الثالث حتى السادس من المرحلة الابتدائية، والصف الأول من المرحلة الإعدادية اليوم الاثنين الموافق 27/ 1/ 2025، بينما تتم تصفيات الصفين الثاني والثالث من المرحلة الإعدادية، والصفوف من الأول حتى الثالث من المرحلة الثانوية اليوم الثلاثاء الموافق 28/ 1/ 2025.

وشهد التصفيات عدد من قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية منهم: سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، والدكتور أحمد طه، القائم بعمل مدير العلاقات العامة، والدكتور أحمد سمير، مسؤول الدمج، وعدد من معلمي اللغة الإنجليزية.

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