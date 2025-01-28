الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

وظائف معلم مساعد،فيتو
وظائف معلم مساعد،فيتو

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين والحاصلين علي مؤهلات عليا حول، الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية.

وحول الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 20,000 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية 

وبشأن الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، تضمنت ما يلي:

 ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة إنجليزية-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص لغة إنجليزية-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة إنجليزية.

الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة إنجليزية-التربية النوعية تخصص لغة إنجليزية.

كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة إنجليزية.

 

تعليمات ونصائح للراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية 

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات ونصائح للراغبين في التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

-في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، فيتو
الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، فيتو

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

مواعيد التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية 

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/   في الفترة من 13 حتى 27 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة وظائف معلم مساعد وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الأنجليزية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن 20 ألف وظيفة معلم لغة إنجليزية بهذه المحافظات

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بقطاع النقل النهري، التفاصيل الكاملة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بقطاع النقل البحري، اعرف التفاصيل
ads

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب عدم إجراء المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب (فيديو)

رابط نتيجة المرحلة الابتدائية بالجيزة، احصل عليها الآن

حسام حسن يعلق على مجموعة مصر في أمم إفريقيا

تعليق ساخر لرئيسة وزراء إيطاليا على مقترح ترامب لتهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

شبانة يفتح النار على جمهور الزمالك بسبب اقتراب بن شرقي من الأهلي

ضحى من أجل العودة، تفاصيل صفقة انتقال تريزيجيه إلى صفوف الأهلي

الأهلي يعلن تعاقده رسميا مع تريزيجيه لمدة 5 مواسم

منوعات

المزيد

كارثة جديدة تهز كاليفورنيا الأمريكية بعد الحرائق المدمرة

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الاثنين 27/1/2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الدكتور أسامة قابيل: رحلة الإسراء والمعراج كانت سياحة روحية لسيدنا النبي (فيديو)

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بالاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية