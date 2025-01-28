الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس منطقة الإسكندرية يتابع فعاليات التصفيات الثانية لمسابقة "حفظ القرآن الكريم السنوية"

فعاليات التصفيات
فعاليات التصفيات الثانية لمسابقة حفظ القرآن الكريم، فيتو

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه  الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى، أمس الإثنين، فعاليات التصفيات الثانية لمسابقة "حفظ القرآن الكريم السنوية"، التي انطلقت بمشاركة 798 متسابقًا ومتسابقة من طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية ومكاتب التحفيظ الأهلية في المنطقة.

 

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تستمر المسابقة لمدة خمسة أيام، من الإثنين 27 يناير 2025 وحتى السبت 1 فبراير 2025، بتنظيم مشترك بين إدارة شؤون القرآن الكريم برئاسة الشيخ محروس شرف، وإدارة الكمبيوتر التعليمي برئاسة المهندسة وفاء جويد.

ويشارك في تقييم المتسابقين 16 من أعضاء شؤون القرآن الكريم بمنطقتي الغربية والبحيرة، على 8 لجان. 

وتأتي هذه التصفيات في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية حفظة القرآن الكريم، وتحفيز الطلاب على الإتقان والتميز في تلاوة وحفظ كتاب الله.

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الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الدكتور إبراهيم الجمل القرآن الكريم

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