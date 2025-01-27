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رياضة

هشام حنفي: مجموعة مصر بأمم إفريقيا صعبة وانضمام تريزيجيه للأهلي إضافة

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق: إن مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية صعبة للغاية، مؤكدًا أن بداية الفراعنة يجب أن تكون مميزة.

وأضاف حنفي في تصريحات تليفزيونية: "مجموعة مصر في أمم إفريقيا صعبة ويجب ضمان نقاط مباراة زيمبابوي قبل مباراتي جنوب إفريقيا وأنجولا".

وتابع حنفي: "المغرب منتخب قوي ولاعبيه محترفين وهو المرشح الأقوى للتتويج باللقب ومصر  بعدها".

 

انضمام تريزيجيه تريزيجيه للأهلي

وتحدث حنفي عن انضمام تريزيجيه تريزيجيه للأهلي، قائلًا: "لاعب مميز جدًّا وثقافة الاحتراف منحته الكثير وكنت أتمنى استكمال مشواره الخارجي".

وواصل: "تريزيجيه إضافة كبيرة للنادي الأهلي وخطوة مميزة وصفقة المغربي أشرف بن شرقي كانت تمويه ولن ينتقل إلى القلعة الحمراء".

 

هشام حنفي: معلول رفض طلب الأهلي بالاعتزال 

قال هشام حنفي إن التونسي علي معلول من اللاعبين الكبار الذين قدموا تاريخًا كبيرًا داخل القلعة الحمراء ولا خلاف على ذلك.

وأضاف حنفي: "علي معلول يعامل بطريقة جيدة في الأهلي وهو لاعب مميز في مكان لوحده".

وتابع حنفي: "وكيل علي معلول أخطأ في بيانه بشأن رحيل اللاعب وكان لا بد من حل الأمور في الغرف المغلقة".

الأهلي عرض علي معلول إقامة مباراة اعتزال تكريمًا لمشواره مع القلعة الحمراء والعمل داخل النادي لكنه رفض.

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