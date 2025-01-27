الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

نادي قضاة مصر يدين دعوات تهجير الفلسطينيين

نادي القضاة، فيتو
نادي القضاة، فيتو

أدان مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين قايد رئيس النادي، بأشد العبارات دعوات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه على نحو يستهدف تصفية القضية الفلسطينية العادلة، ومحاولة إقحام مصر في مثل هذه المخططات غير المقبولة.

وثمّن نادي قضاة مصر – في بيان له مساء اليوم – موقف مصر القوي والحاسم الذي عبرت عنه وزارة الخارجية باقتدار في بيانها الأخير إزاء تلك الدعوات، وما تضمنه من رفض قاطع لجميع تلك الأمور، وهو الموقف الذي لطالما عبرت عنه القيادة السياسية المصرية بوضوح وفي مختلف المناسبات والمحافل الدولية.

وشدد نادي قضاة مصر على رفض التام لأي تهديد يطال أي شبر من الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري من خلفها، قادرون على إفشال كافة تلك المخططات والتصدي لها.

وأشار نادي القضاة إلى أن مصر ستظل دائمًا تقف حائط صد منيع ضد مطامع التهجير والتوسع، وكذا محاولات تقويض السلم والاستقرار في المنطقة والالتفاف على الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، معربًا عن ثقته في حكمة القيادة السياسية المصرية وقدرتها على التعامل مع الأمر بما يتماشى مع المصالح القومية المصرية.

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