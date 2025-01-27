نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، تعليم الإسكندرية يتابع أعمال تقدير الدرجات النهائية

قام الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، بجولة تفقديَّة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة عمليات تقدير الدرجات والرصد بلجان النظام والمراقبة لامتحانات.

واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة لجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام شرق وناجية فؤاد وكيل الإدارة.

وشدّد (أبوزيد) على مراعاة الدقة في تقدير الدرجات ومراجعة الجزئيات وتصحيح كافة إجابات الطالب وخصوصًا في الأسئلة الاختيارية بما فيه مصلحة الطالب والمراجعة وعمليات رصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني ومراجعته أولًا بأول بما يحقق تكافؤ الفرص لجميع أبنائنا الطلاب.

وأشاد مدير المديرية بانتظام وانضباط أعمال التصحيح وأعمال لجان النظام والمراقبة.

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