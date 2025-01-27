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رياضة

ضحى من أجل العودة، تفاصيل صفقة انتقال تريزيجيه إلى صفوف الأهلي

تريزيجيه
تريزيجيه

أتم  النادي الأهلي تعاقده رسميا مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي والمعار إلى نادي الريان القطري، لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي وإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي. 

وكشفت تقارير صحفية تركية، كواليس صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف النادي الأهلي قادما من فريق طرابزون سبور التركي. 

تفاصيل صفقة انتقال تريزيجيه إلى صفوف الأهلي 

ووفقا لموقع "Sports Digitale" التركي، فأن النادي الأهلي حسم صفقة تريزيجيه قادما من صفوف طرابزون سبور مقابل 1.6 مليون يورو.

وقال المصدر ذاته إن نجم منتخب مصر قام بالتنازل لفريق طرابزون عن مستحقاته المالية والتي تبلغ 100 ألف يورو لتسهيل صفقة انتقاله لصفوف الأهلي.

أرقام تريزيجيه مع الأهلي قبل رحيله للاحتراف 

ويعد تريزيجيه أحد ناشئي النادي الأهلي ونظرا لمستواه المتميز تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يقرر خوض رحلة احتراف بعدما انتقل إلى أندرلخت البلجيكي ليستمر من ذلك الحين في رحلته الاحترافية. 

وقبل احتراف تريزيجيه شارك مع الأهلي في 87 مباراة نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، وصناعة 9 آخرين. 

خلال فترة وجوده مع الأهلي، حقق 7 بطولات، وهم الدوري المصري مرة واحدة، والسوبر الأفريقي مرتين والسوبر. المصري مرة واحدة، والكونفدرالية الأفريقية مرة واحد،ودوري أبطال أفريقيا مرتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة  نظيره مودرن سبورت يوم 2 فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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