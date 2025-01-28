حفظ التحقيقات في مصرع عامل ونش عقب سقوطه من عقار بالسلام

أمرت نيابة السلام بحفظ التحقيقات في مصرع عامل ونش عقب سقوطه من عقار تحت الإنشاء، بدائرة قسم شرطة السلام بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.

وقال صاحب المنزل: إن المكان الذي كان يقف عليه الونش لم يتم إكماله بشكل جيد وقد جازف العامل بالوقوف عليه متغاضيا عن كل التحذيرات التي قالوها له.

وأضاف صاحب المنزل أن الونش سقط بالعامل إلى أسفل فأصيب إصابات بالغة أودت بحياته.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة كلفت بلاغا يفيد بمصرع عامل أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة السلام.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابة الشاب المتوفي بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وكسر بالجمجمة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى يعمل علي ونش لرفع مواد البناء وأثناء عمله سقط بالونش إلى أسفل العقار ليلقي مصرعه في الحال.

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