بتهمة الاتجار بالبشر، السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ "وحش الكون"

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، المتهمة " ه. م. ع" ربة منزل والمعروفة إعلاميا بـ “وحش الكون” بالسجن 3 سنوات وتغريمها 100 الف جنيها،لاتهامها بالاتجار بالبشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم بعضوية المستشار ايهاب شاهين، والمستشار عمر علم الدين وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31125 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام المتهمة بإنشاء وإدارة حساب عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك باسم وحش الكون،وقيامها باستغلال ابنتيها في عرض محتوي غير اخلاقي بخصية العرض المباشر لتحقيق الربح المالي عن طريق نسبة المشاهدات.



كشفت التحقيقات، قيام المتهمة " ه.م.ع" 38 سنة ربة منزل مقيمة بمنطقة المنتزة اول، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في شخص المجني عليهما ابنتيها الطفلتين، كل من " ب.ا.م" و" ف.ا.م" اللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عاما، بأن استغلت سلطتها عليهما كونها والدتهما واستخدامتهما في عرضهما في البث المباشر متاح للكافة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، تحت مسمي صفحة تسمي وحش الكون، بملابس منزلية مخلة بالحياء لا تصلح للعرض العام، وذلك لجذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدين نظير منفعة مادية تحصلت عليها منهم.

وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، أن المتهمة استغلت ابنتيها في عرض غير أخلاقي عبر مواقع التواصل، لزيادة الربح المادي عن طريق نسبة المشاهدة، وذلك في عرض محتوي غير أخلاقي بخاصية العرض المباشر،فتم استصدار إذن من النيابة العامة،وتم ضبطها،وبرفقتها ابنتيها،وبتفتيش مسكنها في حضورهم عثر علي عدد 3 هواتف محمولة وثلاثة قطع ملابس داخليه نسائية،وثلاثة شعر صناعي، وأدوات تصوير، ومبلغ مالي.

واقرت أنهما من حصيلة نشاطها من تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك وبفحص الهواتف المضبوطة تبين وجود الحساب المستخدم في الواقعة، وبه رصيد الحساب بمبلغ ( مائة وواحد ألف وخمسمائة وسبعة وسبعين جنيها)، بالإضافة الي آلاف دولار، وأقرت المتهمة من متحصلات نشاطها علي التيك توك والعدد من الصور المخلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.