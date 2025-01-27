الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بتهمة الاتجار بالبشر، السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ "وحش الكون"

هيئة محكمة جنايات
هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، المتهمة " ه. م. ع" ربة منزل والمعروفة إعلاميا بـ “وحش الكون” بالسجن 3 سنوات وتغريمها 100 الف جنيها،لاتهامها بالاتجار بالبشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي. 

صدر الحكم بعضوية المستشار ايهاب شاهين، والمستشار عمر علم الدين وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31125 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام المتهمة بإنشاء وإدارة حساب عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك باسم وحش الكون،وقيامها باستغلال ابنتيها في عرض محتوي غير اخلاقي بخصية العرض المباشر لتحقيق الربح المالي عن طريق نسبة المشاهدات.


كشفت التحقيقات، قيام المتهمة " ه.م.ع" 38 سنة ربة منزل مقيمة بمنطقة المنتزة اول، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في شخص المجني عليهما ابنتيها الطفلتين، كل من " ب.ا.م" و" ف.ا.م" اللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عاما، بأن استغلت سلطتها عليهما كونها والدتهما واستخدامتهما في عرضهما في البث المباشر متاح للكافة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، تحت مسمي صفحة تسمي وحش الكون، بملابس منزلية مخلة بالحياء لا تصلح للعرض العام، وذلك لجذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدين نظير منفعة مادية تحصلت عليها منهم.

وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، أن المتهمة استغلت ابنتيها في عرض غير أخلاقي عبر مواقع التواصل، لزيادة الربح المادي عن طريق نسبة المشاهدة، وذلك في عرض محتوي غير أخلاقي بخاصية العرض المباشر،فتم استصدار إذن من النيابة العامة،وتم ضبطها،وبرفقتها ابنتيها،وبتفتيش مسكنها في حضورهم عثر علي عدد 3 هواتف محمولة وثلاثة قطع ملابس داخليه نسائية،وثلاثة شعر صناعي، وأدوات تصوير، ومبلغ مالي.

واقرت أنهما من حصيلة نشاطها من تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك وبفحص الهواتف المضبوطة تبين وجود الحساب المستخدم في الواقعة، وبه رصيد الحساب بمبلغ ( مائة وواحد ألف وخمسمائة وسبعة وسبعين جنيها)، بالإضافة الي آلاف دولار، وأقرت المتهمة من متحصلات نشاطها علي التيك توك والعدد من الصور المخلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبض علي وحش الكون وحش الكون خلف القضبان حبس وحش الكون اخبار محكمة جنايات الاسكندرية أخبار جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة "وحش الكون" بتهمة الاتجار بالبشر
ads

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب عدم إجراء المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب (فيديو)

الأهلي يعلن تعاقده رسميا مع تريزيجيه لمدة 5 مواسم

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

مجموعات نارية في كأس أمم إفريقيا 2025

منوعات

المزيد

كارثة جديدة تهز كاليفورنيا الأمريكية بعد الحرائق المدمرة

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الاثنين 27/1/2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدكتور أسامة قابيل: رحلة الإسراء والمعراج كانت سياحة روحية لسيدنا النبي (فيديو)

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بالاستقرار المادي

ما حكم الاعتماد على الساعات الإلكترونية في تحديد مواقيت الصلاة والصيام؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية