الإثنين 27 يناير 2025
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محافظات

خطة موسعة لزيادة عدد فصول محو الأمية بمراكز الشباب في كفر الشيخ

جانب من اللقاء, فيتو
جانب من اللقاء, فيتو

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إبراهيم غنيم، مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع كفر الشيخ، لمناقشة  خطة المديرية لزيادة عدد فصول محو الأمية بمراكز شباب المحافظة، وفق البروتوكول المبرم بين الوزارة وهيئة تعليم الكبار، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ.

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شباب كفر الشيخ تنظم ندوة حول نشر ثقافة العمل الحر

 

  • وكيل شباب كفر الشيخ: نولي أهمية كبيرة بملف محو الأمية

وأكد الدكتور عزت محروس،  وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تولى اهتماما كبيرا بملف "المصريون يتعلمون" ومحو أمية الكبار، كونه مشروع وطني قومى، مشيرًا إلى تحقيق نسب عالية فى المشاركة من قبل أفراد الأسرة المصرية بمراكز الشباب، الأمر الذى يثبت دورر مراكز الشباب الفعال فى القضاء على الأمية وقيامها بدورها كمراكز خدمة مجتمعية، موجها بزيادة عدد الفصول بمراكز الشباب، وفتح فصول جديدة للمرحلة المقبلة، وعمل امتحانات فورية لمن يجيدون القراءة والكتابة وعقد ندوات وقوافل بمراكز الشباب لتوعية المواطنين بخطورة الأمية والقضية السكانية، ومتابعة امتحانات دورة يناير 2025.
 

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كفر الشيخ محو الامية شباب خطط موسعة مديرية الشباب
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