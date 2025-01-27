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رياضة

الدوري المصري، أوفا يقود هجوم إنبي أمام المصري وزياد كمال احتياطيا

انبي، فيتو
انبي، فيتو

أعلن محمد إسماعيل المدير الفنى لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة النادي المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم،  ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز على ملعب السويس الجديد.

 

تشكيل إنبي أمام المصري 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: 

 

 

 

 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: هشام عادل - محمد شريف حتحوت - حسام ايفونا - زياد كمال - احمد جمال - صلاح زايد - خالد احمد حسن - احمد زكى - رمضان مصطفى.

 

مباراة إنبي والمصري 

 

ويبحث المصري عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

فيما خسر إنبى من طلائع الجيش بهدف دون رد.

 

ترتيب الفريقين بالدوري 

 ويدخل المصرى البورسعيدى  المباراة محتلًا المركز الخامس برصيد 15 نقطة، حصدها من 9 مباريات حقق الفوز فى 4 وخسر 3 وتعادل فى 2.

 فيما يحتل إنبى المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 وخسر 4.


وقرر مجلس إدارة النادي  المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز

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الدوري الممتاز أنبي المصري البورسعيدي مباراة إنبي والمصري

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