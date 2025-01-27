انعقاد الجمعية العمومية لشركة الحمرا أويل واعتماد موازنة 2024/2025

عُقدت بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول الجمعية العمومية الخاصة بشركة الحمرا أويل للبترول، حيث تم مناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى الموازنة المقترحة للعام المالي 2025/2026.

ترأس الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور المهندس محمد شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس أشرف جاد الكريم، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل. وقد استعرض المهندس محمد شحاتة كافة أنشطة الشركة وإنجازاتها، بالإضافة إلى خطة الحفر والتنمية المقترح تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام 2024/2025، وكذلك العام المقبل، بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام، الذي تجاوز متوسط الإنتاج اليومي 5500 برميل يوميًا. كما أفاد بأن الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 بلغت 54.91 مليون دولار، مقارنة بالموازنة الأصلية التي كانت تقدر بـ 57.91 مليون دولار.

استعراض مصروفات النشاط الاستكشافي

و تم استعراض مصروفات النشاط الاستكشافي للشركة خلال العام المالي 2024/2025، والتي بلغت 3 مليون دولار، وتشمل حفر بئر استكشافي واحد. كما تم استعراض مصروفات النشاط التنموي، التي بلغت 30.5 مليون دولار وتشمل حفر 7 آبار تنموية وإعادة استكمال 5 آبار، بالإضافة إلى بئر لتصريف مياه التصافي المصاحبة للإنتاج.

خطط شركة الحمرا أويل لزيادة الإنتاج

تم استعراض الموازنة المقترحة للعام المالي 2025/2026، التي بلغت 69.4 مليون دولار. وأعلن المسؤولون أن الشركة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج إلى حوالي 8500 برميل يوميًا، وذلك من خلال حفر 10 آبار تنموية بتكلفة إجمالية للنشاط التنموي تبلغ 37.9 مليون دولار، بالإضافة إلى حفر بئرين استكشافيّين بتكلفة قدرها 7.1 مليون دولار.

زيادة النشاط المجتمعي لشركة الحمرا أويل

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، تعاونت شركة الحمرا أويل خلال السنة المالية 2024/2025 مع الشريك الأجنبي "IPR" ومؤسسة صحتنا، لإطلاق مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح. يتضمن المشروع شراء أجهزة ومعدات طبية لجميع أقسام المستشفى، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة وتقليص قوائم الانتظار. كما يتم تدريب الكوادر البشرية على استخدام هذه الأجهزة. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 25 مليون جنيه، وستساهم شركة الحمرا أويل بـ 4 ملايين جنيه، بينما سيتم تمويل باقي التكلفة من خلال الشركات الشقيقة. وتهدف الشركة إلى زيادة مساهمتها المجتمعية خلال العام المالي 2025/2026 بمبلغ 11.7 مليون جنيه، في مجالات حماية البيئة، توفير المياه، والحصول على طاقة نظيفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع المهندس تامر أدريس، نائب رئيس الهيئة التنفيذي للإنتاج، والجيولوجي محمد محي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، والمهندس أحمد الخليفة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والمحاسب وليد أنور، نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والدكتور تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية، والسيد كريم دبوس والسيدة مارسى جوس، والمهندس أبو بكر إبراهيم، ممثلين عن الشريك الأجنبي "IPR". كما حضر الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس من المكتب الرئيسي للشركة أعضاء مجلس إدارة شركة الحمرا أويل، المهندس عبد العظيم عبد الوهاب، مدير عام العمليات، والمحاسب تامر عبد المحسن، مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية، والمهندس هاني عزيز، نائب مدير عام العمليات، والجيولوجي محمد الدقاق، مدير عام الاستكشاف.

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