الأحد 26 يناير 2025
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مصر للبترول تبدأ حركة تدوير العمالة الفنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية

رئيس مصر للبترول،
رئيس مصر للبترول، فيتو
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لتعزيز الكفاءة التشغيلية  بشركة مصر للبترول قامت الشركة ببدء حركة شاملة لتدوير العمالة. الفنية وذلك لسد العجز في بعض التخصصات ومن أهمها الوظائف الفنية

قرار بوجود فرص نقل للوظائف الفنية 

في قرار أصدره المحاسب علاء غانم، مدير عام الشئون الإدارية، تم الإعلان عن فرص نقل للوظائف الفنية، حيث تتضمن الوظائف المطلوبة التقدم للعمل بالإدارة العامة للعمليات، بما في ذلك وظائف ميكانيكي سيارات، كهربائي سيارات، سائق، وعامل إصلاح إطارات، وغيرها من المناصب الفنية.

يهدف إلي سد العجز وتعزيز الكفاءة

الهدف من هذا التدوير هو سد العجز في الوظائف الفنية وتعزيز الكفاءة داخل الشركة، مع توفير فرص جديدة للموظفين الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة.

العاملون الراغبون في التقديم يجب عليهم تقديم طلباتهم إلى إدارة خدمات العاملين وفقًا للإجراءات المحددة، على أن يتم اختيار المرشحين بناءً على الموافقات اللازمة بعد إجراء المقابلات الشخصية.

الخطوة تأتي أيضًا في إطار التزام شركة مصر للبترول بتوفير بيئة عمل ملائمة وتحقيق التوازن بين احتياجات مختلف الإدارات وضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية.

يأتي هذا التحرك في ظل توقف التعيينات منذ عام 2015، بالإضافة إلى تسرب العمالة الفنية إلى أعمال إدارية، مما أدى إلى تكدس في بعض الإدارات.

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