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أخبار مصر

هيئة الدواء: تقديم تسهيلات لدعم صادرات الدولة المصرية من الأدوية

د.على الغمراوي، فيتو
د.على الغمراوي، فيتو
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استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددًا من ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور محي حافظ، وبحضور قيادات الهيئة وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الصادرات الطبية المصرية.

 

تحديد الدول المستهدفة للتصدير

 

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الطبية المصدرة، والتركيز على تحديد الدول المستهدفة للتصدير بهدف توقيع مذكرات تفاهم معها لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس التصديري وإدارة التصدير بهيئة الدواء المصرية لدعم حركة التصدير، ومناقشة القضايا الخاصة بالتحديات المتعلقة بمواصفات المستحضرات التجميلية، وصلاحية الموافقات التصديرية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية اللقاء مع أعضاء المجلس التصديري، وثقته في قدرة المجلس على مواجهة كافة التحديات الخاصة بعملية تعزير صادرات الدواء المصرية للخارج، وقدرة هيئة الدواء المصرية على تعظيم الشراكة والتعاون مع المجلس، ودعم كافة الملفات المتعلقة به، وتقديم كافة الخبرات والتيسيرات من خلال السياسات العامة المرنة والحوكمة الرشيدة والتعاون مع كافة الجهات المعنية في  شراكة استراتيجية متعددة الأطراف لتحقيق التوجيهات السياسية الخاصة بزيادة الصادرات الدوائية.

دور هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم وتعزيز الصادرات المصرية للخارج

 

وأشار الدكتور محي حافظ إلى أهمية ملف التصدير، وأثنى على دور هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، وتوقيعها للعديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها في عدة دول مختلفة من كافة قارات العالم، ورؤيتها الخاصة بتوطين المستحضرات الطبية المصرية بالقارة الإفريقية، وأكد تقارب وجهات النظر بين هيئة الدواء والمجلس التصديري، والعمل معًا من أجل مستقبل صادرات الدواء المصرية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمجلس التصديري للصناعات الطبية، للوصول إلى تحقيق رؤية الدولة الخاصة بتعزيز التعاون ودعم الصادرات بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الرائدة في تصدير الصناعات الطبية والدوائية.

شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د.حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د.ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، د.أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات ودعم الأسواق ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ودعم الأسواق.

ومن المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.خالد عليان، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية (للمستلزمات الطبية)، د.محمد صلاح، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية (للتجميل)، د.بيتر مكرم، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.رياض أرمانيوس، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، د. جوزيف اسحاق، المستشار الفني للمجلس التصديري للصناعات الطبية.

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جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التحاور وتبادل وجهات النظر والأطروحات والحلول مع شركاء الصناعة، والعمل على دعم صادرات الدواء المصرية.

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التصديري للصناعات الطبية التصديري للصناعات الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية

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