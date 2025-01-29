المشروعات المحرومة من الحوافز الضريبية

تعمل الدولة المصرية في إطار خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على تقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أن بعض المشروعات تُستثنى من تلك الحوافز وفقًا لما نص عليه القانون وهذه الاستثناءات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد الوطني والالتزام بتوجيه الموارد نحو الأولويات الإستراتيجية.

لهذه الأسباب، لا توجد حوافز ضريبية

بحسب القوانين المنظمة، تُستثنى المشروعات التي تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير موجه أو عشوائي، أو تلك التي تُسبب أضرارًا بيئية جسيمة.

كما يُستثنى من الحوافز مشروعات الأنشطة التجارية البحتة، مثل مراكز التسوق الكبيرة أو الخدمات الاستهلاكية التي لا تُضيف قيمة إنتاجية مباشرة.

يأتي هذا التوجه لضمان استفادة المشروعات الإنتاجية والصناعية الأكثر تأثيرًا في دعم الاقتصاد الوطني.

علاقة الحوافز الضريبية بتشجيع الابتكار

وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الثقيلة، مع ضمان توجيه الدعم نحو القطاعات التي تُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو مستدام.

في ظل هذه الرؤية، تواصل الحكومة العمل على تطوير منظومة الحوافز، بما يضمن جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ويعزز العدالة الاقتصادية، مع الالتزام بحماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

الحوافز الضريبية أداة لدعم التنمية الاقتصادية

تُعد الحوافز الضريبية واحدة من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لتشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. تتمثل هذه الحوافز في إعفاءات أو تخفيضات ضريبية تُمنح لبعض المشروعات والقطاعات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

تتنوع أشكال الحوافز الضريبية لتشمل إعفاءات ضريبية كلية أو جزئية لفترات محددة، وتخفيض نسب الضرائب المفروضة على الأرباح، أو السماح بخصم تكاليف معينة من القاعدة الضريبية. وتهدف هذه التسهيلات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، تدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية التي تُساهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

على الرغم من فوائدها الكبيرة، تُفرض معايير دقيقة لتحديد المستحقين لهذه الحوافز، حيث يتم توجيهها بشكل رئيسي للمشروعات ذات الأولوية القومية مثل الصناعات التصديرية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.

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