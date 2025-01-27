بعد الفوز على الجونة، موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

سجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبدالله السعيد في الدقيقة 73

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على الجونة

فيما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الجونة اليوم.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي- ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في دوري NILE

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد رضا.

خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب - رضا صلاح - بلال السيد.

خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا - مروان محسن - علي الزاهدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان وأحمد شوشة وعصام صبحي وسيف شيكا ومحمود حسونة ونور السيد وأمين فافور ومازن ياسر وشامسو كابير.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ ثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما لقي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

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