جروس يعلق على فوز الزمالك أمام الجونة ويشيد بـ عبدالله السعيد

الزمالك، قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إن الفوز على الجونة كان مهما جدًا، خاصة بعد الخسارة من مودرن سبورت في الجولة السابقة بالدوري.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" مباراة اليوم كانت صعبة ونجحنا في تحقيق الفوز وسعيد بتسجيل المهاجمين في لقاء اليوم".

وواصل جروس:" الفريق أدى بصورة جيدة خاصة في الشوط الثاني، وبدأنا من الآن التجهيز لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري".

وتابع المدير الفني:" الزمالك بدأ المباراة بصورة جيدة وسجل هدفًا مبكرًا، ولكن الفريق لم يستغل ذلك، وتحسن الأداء في الشوط الثاني.

وتابع جروس:" عبد الله السعيد لاعب مهم لدينا ولكن يجب أن يكون لدينا الحلول لتعويض غيابه، وهذا يحتاج الكثير من العمل".

وأضاف المدير الفني:" ما نريد أن نعمل على تحسينه هو عدم استقبال أهداف، وخاصة مثل هدف لقاء اليوم، وسعيد بأن إصابة الونش ليست في ركبته ولكنه في رأسه وسيكون جاهزًا للمباراة المقبلة".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

سجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبدالله السعيد في الدقيقة 73

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة

ملخص الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى قوية من جانب الزمالك بحثا عن هدف التقدم الثاني، وشهدت الدقيقة 49 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق زيزو لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 55 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد لكنها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 64 ينجح اللاعب سيف الجزيري في إحراز هدف الزمالك الثاني في مرمى الجونة في الدقيقة 64 من زمن اللقاء

وفي الدقيقة 74 ينجح عبدالله السعيد في إحراز هدف الزمالك الثالث بتسديدة قوية من منتصف الملعب بعد هدية من حارس الجونة المتواجد خارج مرماه

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي- ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في دوري NILE

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد رضا.

خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب - رضا صلاح - بلال السيد.

خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا - مروان محسن - علي الزاهدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان وأحمد شوشة وعصام صبحي وسيف شيكا ومحمود حسونة ونور السيد وأمين فافور ومازن ياسر وشامسو كابير.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ ثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما لقي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

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