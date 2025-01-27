حجز تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لترويج وبيع أدوية مغشوشة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحجز تشكيل عصابي تتزعمه سيدة تخصص بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بالقاهرة ٢٤ ساعة لورود التحريات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام بعض الأشخاص بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بأحد الأسواق بالقاهرة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص وسيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية").. وعُثر بحوزتهم على 4150 علبة مستحضرات تجميل - 129 علبة دواء مختلفة الأنواع).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.