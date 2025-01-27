الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

حجز تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لترويج وبيع أدوية مغشوشة بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة، بحجز تشكيل عصابي تتزعمه سيدة  تخصص بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بالقاهرة  ٢٤ ساعة لورود التحريات. 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام بعض الأشخاص بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بأحد الأسواق بالقاهرة.
 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص وسيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية").. وعُثر بحوزتهم على 4150 علبة مستحضرات تجميل - 129 علبة دواء مختلفة الأنواع).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية أدوية وعقاقير طبية مجهولة النيابة العامة جهزة وزارة الداخلية عقاقير طبية مجهولة المصدر مواقع التواصل الاجتماعي

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