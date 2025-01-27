الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال مجري التحريات بواقعة طالبة لقيت مصرعها في الشروق

جثة، فيتو
جثة، فيتو

امرت نيابة الشروق، باستدعاء مجري تحريات بواقعة طالبة لقيت مصرعها داخل حمام شقتها بـمدينة الشروق للاستماع لاقواله والوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طالبة إثر إصابتها بحالة اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الشروق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين مصرع طالبة تبلغ من العمر 13 سنة، إثر إصابتها بحالة اختناق بالبخار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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العثور على جثة طالب النجدة بالقاهرة النيابة العامة قسم شرطة الشروق نيابة الشروق

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