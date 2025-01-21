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رياضة

طلائع الجيش يفوز على إنبي 0/1 في الدوري الممتاز

إنبي وطلائع الجيش
إنبي وطلائع الجيش

خسر فريق إنبي من طلائع الجيش، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما بستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل محمد فتح الله هدف طلائع الجيش في الدقيقة 60. 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

 

وتضم دكة البدلاء رمضان مصطفى - هشام عادل - محمد حامد - صلاح زايد - حسام ايفونا - احمد جمال - خالد احمد - شيكو محارب - رفيق كبو

ترتيب إنبي وطلائع الجيش بالدوري المصري 

وبتلك النتيجة يقع  إنبي في المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراة واحدة، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يتقدم فريق طلائع الجيش للمركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 9مباريات، حيث فاز الطلائع في 3 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا آخر.

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طلائع الجيش أنبي محمد فتح الله الدوري الممتاز

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