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حملة مكبرة لإزالة 16 مقبرة مخالفة بقرية أبيس العاشرة فى الإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة 16 مقبرة مخالفة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط محافظة الإسكندرية برئاسة  الدكتور مصطفى العرابي رئيس الحي حملة مكبرة بحضور رئيس لجنة الازالة، لتنفيذ إزالة المقابر المخالفة بقرية ابيس العاشرة،والتي تم الشروع في إنشائها بدون وجه حق بالتعدي على أراض زراعية بمشاركة إدارات: الجبانات، المباني والمشروعات والمتابعة  

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حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ ١٦ مقبرة مخالفة تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية أبيس العاشرة.

وأكد العرابي على كافة الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظًا على الصالح العام وجاري المتابعة.

كما أوضح العرابى أن هذا يأتي بناءا على توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بإزالة كافة اعمال البناء المخالف في المه وفرض القانون.

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بحي وسط محافظة الإسكندرية الدكتور مصطفى العرابي الفريق أحمد خالد

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