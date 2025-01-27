الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس حى وسط بالإسكندرية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

الإسكندرية
الإسكندرية

تفقد اليوم الدكتور مصطفي العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، بحضور المهندسة سكرتير عام الحي، للاطمئنان علي حسن سير العمل، وسرعة وكفاءة تقديم الخدمة، والانتهاء من كافة الطلبات والتواصل المباشر مع المواطنين  .

 

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يأتى ذلك وفقا لتوجيهات وتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بالتشديد على تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

كما حرص العرابي علي تفقد الشباك المخصص لذوي الهمم للتأكد من إنجاز طلباتهم في سهولة ويسر.

يأتي ذلك في سياق الاهتمام بفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين ، والاستماع إلي كافة الطلبات المقدمة من المواطنين  ومتابعة سير العمل والانتهاء من كافة الطلبات.

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الدكتور مصطفى العرابي حي وسط بالاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن

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