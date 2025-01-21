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خارج الحدود

وزير الخارجية: نقدر دعم اليونان لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي (صور)

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

 التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي الذين ينتمون إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وتحالف الاشتراكيين والديمقراطيين وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبى في مدينة ستراسبورج الفرنسية اليوم الثلاثاء. 
 

 أعرب عبد العاطى عن تقديره لدعم اليونان والنواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، خاصة في ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين مصر واليونان وخصوصية العلاقات بين البلدين، مؤكدًا التعويل على النواب اليونانيين داخل البرلمان الأوروبى لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر التى تبلغ ٤ مليارات يورو. 
 

 استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في ١٧ مارس 2024 وصدور الاعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدًا حرص مصر على استمرار متابعة تنفيذ محاور الشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين. 

وأطلع عبد العاطي النواب اليونانيين على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، كما استعرض التحديات الخطيرة التي تمثلها أزمات المنطقة على أمن واستقرار الإقليم، وأهمية دعم الجانب الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، فى ظل الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.

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بدر عبد العاطي حزب الشعب الاوروبي مدينة ستراسبورج الفرنسية مصر واليونان الاتحاد الاوروبي

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