سامح الحفني يلتقي وزير النقل والمواصلات القطري لبحث آليات تعزيز التعاون

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير النقل والمواصلات بدولة قطر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة

وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل والمواصلات القطري لبحث آليات تعزيز التعاون

و تناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مختلف مجالات الطيران المدني، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات المشتركة، خاصة في مجالات النقل الجوي من بينها دعم أطر التعاون المشترك في مجال الخدمات الملاحية والتدريب وتطوير أساليب التشغيل.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بوزير النقل والمواصلات القطري، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائيه التي تجمع بين البلدين الشقيقين،مشيدا بالتعاون البناء الذي يربط بين الجانبين في مختلف مجالات الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وقطر وتبادل الخبرات فى مجالات الطيران المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في كل من البلدين.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير للدعم الفنى الذى قدمته الهيئه العامه للطيران المدنى القطرى فيما يتعلق بالتدريب التمثيلي (ATC Simulator) لعدد من كوادر المراقبة الجوية خلال شهر نوفمبر الماضي بمركز الدوحة للمراقبة الجوية.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني عن سعادته بزيارة مصر، وبخاصة أنها تُعد أول زيارة رسمية له خارج قطر، مؤكدًا تقديره لحفاوة الاستقبال،، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، موجهًا الدعوة لوزير الطيران المدنى لزياره قطر فى الوقت المناسب له.

كما أكد حرص دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون مع الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، نظرًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين.

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