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أسعار الزيوت والسكر والأرز بأسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، فيتو

شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين  بسوق اليوم الواحد بالحي العاشر بمدينة نصر، وسوق اليوم الواحد بحي الزيتون، بطرح عدد كبير من السلع  بتخفيضات تصل إلى 30 %، وهي سلع الزيت، السكر، الأرز، السمن، المنظفات، والعدس، الصلصة والخل ومنتجات شركة قها.

 

وجاءت أسعار سلع وزارة التموين بسوق اليوم الواحد كالآتي: 

سعر زجاجة الزيت 700 جرام بـ 47 جنيها بدلا من 55 جنيها.

سعر زجاجة الزيت 800 جرام  بـ  54.5 جنيها بدلا من 60 جنيها. 

سعر السمن 700 جرام بـ 62 جنيها بدلا من 70 جنيها.

سعر السمن 350 جراما بـ 34 جنيها بدلا من 40 جنيها. 

سعر السكر بـ 30 جنيها بدلا من 35 جنيها

سعر الأرز بـ 27 جنيها

سعر الدقيق بـ 18 جنيها بدلا من 22 جنيها 

الخل بسعر 11 جنيها 

صلصلة 1100 جرام، بسعر 61 جنيها بدلا من 75 جنيها 

الشاي 40 جرام بسعر 6 جنيها بدلا من 10 جنيها 

 

وزير التموين: توفير الزيوت بأسعار مناسبة للمواطنين قبل شهر رمضان 

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،  اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي شركة النيل للزيوت والمنظفات، في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

تناول الاجتماع آليات توفير الزيوت في الأسواق، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي مغالاة قد تؤثر على المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بمراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات الوطنية لدعم استقرار السوق وتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية.

 

وتضمن الاجتماع مناقشة ضمان توافر الزيوت في الأسواق بأسعار مناسبة، وخطط الشركة لتكثيف الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك لتحقيق استقرار السوق، كما تم استعراض خطة الشركة لإعادة إحياء العلامات التجارية التابعة لها في مجال المنظفات بما يسهم في تحسين تلبية احتياجات المواطنين ويعزز ثقة المستهلك في منتجات الشركة.

 

 

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة النيل للزيوت والمنظفات عن التزامهم بدعم السوق المحلي من خلال توفير منتجاتهم بجودة ممتازة وأسعار تنافسية، مع استعدادهم لتعزيز الإنتاج لضمان تلبية الطلب المحلي وتجنب أي أزمات قد تطرأ على السوق.

وشدد الوزير على ضرورة استمرارية التنسيق بين الوزارة والشركة، لتقديم الدعم اللازم والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يخدم المواطنين ويخفف الأعباء الاقتصادية عنهم، مؤكدًا أهمية التزام الشركة بخططها التطويرية وتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.

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