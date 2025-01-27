الإثنين 27 يناير 2025
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رياضة

امتيازات خيالية في عقد فنربخشة مع تاليسكا، تعرف عليها

تاليسكا، فيتو
تاليسكا، فيتو

 كشفت تقارير سعودية أن أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق النصر، والذي انتقل لفنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، سيغادر السعودية الليلة.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة ‎النصر وافقت على بيع عقد تاليسكا لفنربخشة مقابل 15,5 مليون يورو واللاعب يوقع المخالصة المالية قبل قليل بمقر النادي.

ويمتد عقد تاليسكا مع فنربخشة لمدة سنة ونصف ليصل إجمالي راتبه خلال مدة العقد إلى 22.5 مليون يورو، مما يجعله أحد أغلى اللاعبين أجرًا في الدوري التركي.

ولم تقتصر التكلفة على الراتب فقط، بل تضمنت بنود العقد العديد من الامتيازات الشخصية للنجم البرازيلي.

من بين هذه الامتيازات، توفير طاهٍ خاص وموظفين اثنين للاعتناء باحتياجاته اليومية، بالإضافة إلى سائق خاص تحت تصرفه.

وحرص فنربخشة على تلبية احتياجات اللاعب الفاخرة من خلال توفير سيارة مرسيدس بنز فيتو موديل 2024، التي تُعد من بين أفخم السيارات في العالم.

واشتملت الاتفاقية أيضًا على تسهيلات للسفر، حيث يُمنح تاليسكا تذاكر طيران غير محدودة على درجة الأعمال، للسفر إلى البرازيل لعدة أيام سنويًا لزيارة عائلته وأصدقائه.

أما على صعيد الإقامة، فقد تعهد النادي بتقديم دعم إيجار بقيمة 400 ألف دولار، لتوفير منزل يتناسب مع أسلوب حياة اللاعب وعائلته.

وفي خطوة أخرى لدعم عائلته، تكفل فنربخشة بتغطية التكاليف التعليمية لأطفال تاليسكا.

حيث يدرسون في مدرسة دولية خاصة تضمن لهم أفضل مستوى تعليمي.

وارتبط اسم تاليسكا برغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها فنربخشة التركي.

 

وذكرت تقارير إعلامية، بأن السبب وراء تأخر رحيل تاليسكا إلى فنربخشة، يعود إلى “مغالاة” اللاعب في المطالب المادية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر به الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، بإبلاغ اللاعب بإبعاده عن الفريق، بداعي إثارة الفوضى، في صفوف الفريق، كما تواجد تاليسكا في تدريبات درجة الشباب.

وانتقل تاليسكا “30 عامًا”، إلى صفوف النصر بصيف 2021، قادمًا من جوانزو الصيني، وتم تجديد عقده حتى يونيو 2026.

وشارك اللاعب في 104 مباراة مع الأصفر، سجل خلالها 76 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الجاري، لعب تاليسكا 19 مباراة، مع رفاق كريستيانو رونالدو، وسجل 6 أهداف في دوري روشن السعودي.

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