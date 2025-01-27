الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

استدعاء شخص اتهم عاطلين بالشروع في قتله وسرقته بمدينة نصر

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء شخص اتهم عاطلين بالشروع في قتله، وسرقته بالحي العاشر لسماع أقواله.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية كشفت أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين ، افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت التحريات أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه طعنة نافذة بالصدر، وأخرى أسفل الذقن ثم سرقوا متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذوا بالفرار.

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نيابة مدينة نصر الادارة العامة لمباحث القاهرة غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة

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