النيابة تأمر بضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص وسرقته في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بالشروع في قتل شخص وسرقته بالحي العاشر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية كشفت أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت التحريات أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه طعنة نافذة بالصدر، وأخرى أسفل الذقن ثم سرقوا متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذوا بالفرار.

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