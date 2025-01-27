مدبولي: مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة" ستنطلق في هذا التوقيت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة ستبدأ رسميًا في العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أهمية استكمال الأعمال النهائية للمرحلة الأولى لضمان تشغيل المشروعات واستفادة المواطنين بها، كما أشار إلى ضرورة تحديد المتطلبات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور تقارير مفصلة عن تقدم العمل في المرحلة الأولى، التي تشمل 27334 عملية تنموية في القرى المستهدفة.

وأوضح مسؤولو المكتب الاستشاري أن نسبة التنفيذ بلغت مراحل متقدمة، مع تحديد الأعمال المتبقية التي ستكتمل في الفترة القريبة المقبلة.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدور الذي قامت به الوزارة في إدارة التمويل ومتابعة مؤشرات الأداء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى استفادت منها 1477 قرية تضم 18 مليون مواطن، ولفتت إلى أن 68% من المخصصات المالية للمرحلة الأولى وُجهت إلى محافظات الصعيد، بينما بلغت نسبة الاستثمارات المخصصة لبناء الإنسان 70% من إجمالي المخصصات.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بالتركيز على استكمال مشروعات الصرف الصحي باعتبارها أولوية قصوى لأهالي القرى، مع عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ وضمان الالتزام بالجدول الزمني.

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