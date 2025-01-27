الإثنين 27 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها، وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

مخطط طرح شركات القوات المسلحة

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في ملف الطروحات، تنفيذًا لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولًا عن هذا الملف كاملًا، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.

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رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صندوق مصر السيادي

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