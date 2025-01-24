الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

مصرع طبيبة اختناقا بالغاز في المنوفية

مصرع طبيبة اختناقا
مصرع طبيبة اختناقا بالغاز فى المنوفية

لقيت طبيبة مصرعها اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام، بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفاة طبيبة اختناقا بالغاز فى المنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع "أماني.ف.غ" 32 سنة مقيمة بدائرة مركز الباجور طبيبة متوفاة إثر الاختناق بالغاز أثناء قيامها بالاستحمام داخل منزلها.

وتم نقل الجثمان لمستشفى الباجور التخصصي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الاختناق بالغاز اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مستشفي الباجور مستشفى الباجور التخصصي

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