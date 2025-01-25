تحرك برلماني ضد قرار وزير الصحة بشأن تحديد حالات صرف لبن الأطفال

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن القرار غير الدستوري بمنع حق الأمهات من صرف لبن الأطفال.

قرار وزير الصحة حدد حالات بعينها لصرف لبن الأطفال

وأشارت النائبة إلى أن قرار وزير الصحة، حدد حالات بعينها لصرف لبن الأطفال، مما أدى إلى حرمان كثير من الأمهات من الحصول على اللبن المدعوم، وفي نفس الوقت بعضهم لا يستطيع الشراء بالسعر الحر.

ووصفت النائبة القرار، بأنه غير مسؤول وغير إنساني، قبل أن يكون مخالفا للمادة 18 من الدستور، محذرة من أنه سيكون سببا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية، قائلة: وعلى وزير الصحة أن يتراجع فورا عن قراره.

وقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط

وأوضحت أن قرار وزير الصحة الأخير، بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري.

ولفتت إلى أنه في جميع الدول، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة في مصر قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.

حالات صرف لبن الأطفال

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرار وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة، رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي، وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة.

وأكدت النائبة، أن هناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لتغذية الطفل، وبالتالي تعتمد على اللبن منخفض السعر.

وأوضحت النائبة، أن قرار وزارة الصحة، جار على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم.

احتياجات الأطفال من الألبان

وأشارت إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبء على الفقراء ومحدودي الدخل، خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.

وقالت النائبة: إذا كانت الحكومة تسعى لتخفيف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بصرف لبن الأطفال وفورا للجميع وبدون شروط، ورفع الدعم عن لبن الأطفال للتوفير ولصالح الميزانية سيدفع ثمنه كثير من الأطفال الرضع لاحول ولا قوة لهم.

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