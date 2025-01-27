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أخبار مصر

وزير العمل يلتقي وفد "ابدأ" للتعاون في تطوير منظومة التدريب المهني

وزير العمل يلتقي
وزير العمل يلتقي وفد "إبدأ"

 أكد وزير العمل محمد جبران على الاستعدادات الجارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ابدأ  ADU “ للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي لـ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ”ابدأ"، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" نحو الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية خاصة في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من شركة " إبدأ  ADU".

 

واتفق الوزير مع "الوفد" على أن يشمل "البروتوكول"، تخصيص 5 مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، كمرحلة أولى، للتعاون والإشراف من جانب "الشركة"، في مجالات تطوير هذه "المراكز" من كافة المحاور، مع إطلاق منصات للتشغيل والتدريب والتسويق لها، لتكون جاهزة ومُتطورة للقيام بمهامها في العملية التدريبية بشكل كامل.

وأوضح محمد جبران وزير العمل أن تطوير منظومة التدريب المهني،تأتي لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل وما يشهده من مُتغيرات وتحديات، تتطلب الاستعداد المُستمر لها.

وشارك من شركة " إبدأ  ADU ": خالد حسن، ومصطفى عبيد، ومحمد المندراوي..ومن وزارة العمل: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير،وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية،ومحمد الهواري مدير عام شؤون منح تراخيص مراكز التدريب الخاصة.

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