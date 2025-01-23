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أخبار مصر

وزير العمل يعتمد صرف 2.3 مليون جنيه تعويضات جديدة لعمالة غير منتظمة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

اعتمد محمد جبران وزير العمل مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه تعويضات جديدة، يستفيد منها 43 عاملًا من 8 محافظات، لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء العمل، وذلك من البند المخصص للمنح المستحدثة لمواجهة الحوادث في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وبحسب بيان رسمي اليوم الخميس، فإن هذه التعويضات عبارة عن 400 ألف جنيه لأسرتى عاملين لقيا مصرعهما، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة، و120 ألف جنيه لعدد 6 مصابين بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك بحادث انفجار ماسورة غاز  بالخانكة، بمحافظة القليوبية، حيث كانوا يعملون لدى مقاول تابع لشركة الماسة.

وفي محافظة الشرقية، تم صرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة متوف، و120 ألف جنيه لعدد 6 مصابين بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب.

وفي محافظة الدقهلية تم صرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة متوفى، و440 ألف جنيه لعدد 22 عاملا مصابا، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب.

وكذلك تم صرف مبلغ 800 ألف جنيه لأسر عمال متوفين في محافظات القاهرة، وقنا، والمنيا، والغربية بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل  متوفى، ومبلغ 20 ألف جنيه للعامل المصاب في محافظة أسوان.
وأكد الوزير جبران أن "الوزارة" تُولي ملف العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا، ومُستمرة في تقديم كل أنواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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