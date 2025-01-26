الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: 287 مليون جنيه أنفقها صندوق تمويل التدريب على المنظومة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في اجتماعه المُنعقد اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل  محمد جبران، أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الآن، بلغ 287 مليون جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل".

خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

وقال مجلس الإدارة،أن "الصندوق"، مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.

وأكد وزير العمل محمد جبران أهمية قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر،موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية،بتوجيه من  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطوير منظومة التدريب المهني

واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الشركاء المعنيين وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها " الصندوق" والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني.

وفي نفس السياق ترأس الوزير جبران اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، لمناقسة دور وجهود "الصندوق" في مجال اختصاصه...

وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف سقاية ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال، وداليا أسامة علي ممثل وزارة التعاون الدولي، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ورفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التدريب والتاهيل التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق تمويل التدريب والتأهيل منظومة التدريب المهنى وزارة التعاون الدولى وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل توقف مفتش وموظفين طلبوا رشوة من مصنع شهير بالإسكندرية وتحيلهم إلى النيابة

وزارة العمل تعلن الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف الإمارات وخطوات التقديم

خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل في البوسنة والهرسك

حصاد وزارة العمل في 2024، 45 مليونًا و253 ألف جنيه "إعانات طوارئ للعمال"، حصر وتسجيل 133 ألفًا و330 عاملًا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، 936 مليونًا و373 ألفًا و733 جنيها للعمالة
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

موليود سينما ودراما جديد المسلماني في ماسبيرو

الطبيبة الشرعية في قضية مقتل طفلة السلام: المتهم اغتصب الضحية أثناء احتضارها

بعد توليه الإدارة المركزية لمكتب عبد اللطيف، المحمدي مستودع أسرار وزير التربية والتعليم

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

منوعات

المزيد

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية