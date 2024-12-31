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ثقافة وفنون

صبري فواز ينعي السيناريست بشير الديك: مع السلامة يا أستاذ

صبري فواز، فيتو
صبري فواز، فيتو

نعى الفنان صبري فواز السيناريست بشير الديك الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 80  بعد صراع مع المرض استمر عدة أعوام.

وكتب صبري عبر حسابه على موقع فيس بوك “ السيناريست الأستاذ بشير الديك.. مع السلامة يا أستاذ.. ولا إله إلا الله”.

وكان السيناريست بشير الديك نقل في وقت سابق إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة يعاني من مشاكل في الكلى أدت إلى توقفها بشكل كامل، واضطر الأطباء للغسيل الكلوى السريع.
 

أعمال بشير الديك

قدم بشير الديك في السينما المصرية ما يقرب من 50 فيلمًا، كانت البداية مع فيلم "مع سبق الإصرار" في عام 1979 مع المخرج أشرف فهمي وفي نفس العام تجدد التعاون بينه وبين أشرف فهمي بفيلم آخر هو "ولا يزال التحقيق مستمرا".

 

وقدم بشير الديك في الدراما  ما يقرب من 13 مسلسلا منها:"حرب الجواسيس، و"عابد كرمان"، و"الحفار"، و"الناس في كفر عسكر".

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