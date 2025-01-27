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رياضة

تاليسكا يرحل لفنربخشة مقابل 15.5 مليون يورو

تاليسكا،فيتو
تاليسكا،فيتو

كشفت تقارير سعودية أن إدارة نادي النصر السعودي، وافقت على رحيل أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق النصر، لفنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة ‎النصر وافقت على بيع عقد تاليسكا لفنربخشه مقابل 15,5 مليون يورو واللاعب يوقع المخالصة المالية قبل قليل بمقر النادي.

وارتبط اسم تاليسكا برغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها فنربخشة التركي.

 

وذكرت تقارير إعلامية، بأن السبب وراء تأخر رحيل تاليسكا إلى فنربخشة، يعود إلى “مغالاة” اللاعب في المطالب المادية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر به الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، بإبلاغ اللاعب بإبعاده عن الفريق، بداعي إثارة الفوضى، في صفوف الفريق، كما تواجد تاليسكا في تدريبات درجة الشباب.

وانتقل تاليسكا “30 عامًا”، إلى صفوف النصر بصيف 2021، قادمًا من جوانزو الصيني، وتم تجديد عقده حتى يونيو 2026.

وشارك اللاعب في 104 مباراة مع الأصفر، سجل خلالها 76 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الجاري، لعب تاليسكا 19 مباراة، مع رفاق كريستيانو رونالدو، وسجل 6 أهداف في دوري روشن السعودي.

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