مصلحة الجمارك تكرّم رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ومنحه شهادة الجدارة

نظّمت مصلحة الجمارك احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك تحت شعار: “الجمارك تفي بالتزاماتها نحو الكفاءة والأمن والازدهار”، وذلك برعاية السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وبحضور السيد لين سوندروز، أمين عام منظمة الجمارك العالمية.

خلال الاحتفالية، تم تكريم المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بمنحه شهادة الجدارة.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدوره الفعّال في تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر بناء شراكات متكاملة مع المجتمع التجاري والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.

هذا التكريم يعكس كذلك الجهود المتميزة التي بذلها في خدمة الاقتصاد القومي وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب مساهماته في تقديم تسهيلات جمركية تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، مما ساهم في تحقيق كفاءة أعلى وتحفيز بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

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