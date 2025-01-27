الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصلحة الجمارك تكرّم رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ومنحه شهادة الجدارة

مصلحة الجمارك تكرّم
مصلحة الجمارك تكرّم رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي

 نظّمت مصلحة الجمارك احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك تحت شعار: “الجمارك تفي بالتزاماتها نحو الكفاءة والأمن والازدهار”، وذلك برعاية السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وبحضور السيد لين سوندروز، أمين عام منظمة الجمارك العالمية.

خلال الاحتفالية، تم تكريم المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بمنحه شهادة الجدارة.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدوره الفعّال في تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر بناء شراكات متكاملة مع المجتمع التجاري والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.

 

هذا التكريم يعكس كذلك الجهود المتميزة التي بذلها في خدمة الاقتصاد القومي وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب مساهماته في تقديم تسهيلات جمركية تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، مما ساهم في تحقيق كفاءة أعلى وتحفيز بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصلحة الجمارك اليوم العالمي للجمارك وزير المالية منظمة الجمارك العالمية شركة ميناء القاهرة الجوي منحه شهادة الجدارة

مواد متعلقة

ميناء القاهرة الجوي يطلق برنامجًا تدريبيًّا حول نظم الإدارة المتكاملة

ميناء القاهرة الجوي يجدد اعتماد ISO لإدارة نظم الجودة والبيئة والسلامة
ads

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

المزيد
الجريدة الرسمية